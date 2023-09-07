Анатолий Радов
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Сайты и ссылки:
radov-ride.narod.ru/index/0-4 (официальный сайт)
Анатолий Радов зарегистрирован на сайте: Остроум
Авторская колонка Анатолия Радова:
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|Сортировка:
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Анатолий Радов. Циклы произведений
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Анатолий Радов. Романы
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2008 Студия Боливар (сетевая публикация)
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2009 Нулевая область (сетевая публикация)
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2012 Изгой. Начало пути
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2013 Изгой. Тропа Войны и Магии [= Изгой. Тропа Других]
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2013 Магия в крови. Глубина космоса (сетевая публикация)
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2013 Холодная кровь (сетевая публикация)
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Анатолий Радов. Рассказы
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2007 Вниз по реке (сетевая публикация)
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2007 Договор (сетевая публикация)
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2007 Конструктор (сетевая публикация)
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2007 Космические байки (сетевая публикация)
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2007 На поверхности
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2007 Ночью
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2007 Пейзаж (сетевая публикация)
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2007 Продавец пирожков (сетевая публикация)
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2007 Симбиоз
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2008 В зеркале заднего вида (сетевая публикация)
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2008 Венеция и пустыня (сетевая публикация)
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2008 Возвращайся, птица! (сетевая публикация)
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2008 Возвращение на Артру (сетевая публикация)
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2008 Война и сало
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2008 Восьмой хобот (сетевая публикация)
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2008 Время собирать… (сетевая публикация)
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2008 Гадина
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2008 Георг [= По звёздным перекатам]
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2008 Ду ю спик рашен? (сетевая публикация)
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2008 Если не посадить петрушку [= Ограда]
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2008 За что? (сетевая публикация)
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2008 Забег (сетевая публикация)
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2008 Идущие на смерть
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2008 Красивая сказка
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2008 Микроминус (сетевая публикация)
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2008 Наблюдатель
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2008 Порог (сетевая публикация)
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2008 Предатель (сетевая публикация)
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2008 Производство (сетевая публикация)
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2008 Работая локтями [= Нежданные гости]
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2008 Скачки эволюции
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2008 Тот, кто в темноте (сетевая публикация)
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2008 Труп (сетевая публикация)
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2008 Яд реки
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2009 Вести с фронта
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2009 Восемнадцатая (сетевая публикация)
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2009 Восьмое чудо света
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2009 Город (сетевая публикация)
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2009 Джо (сетевая публикация)
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2009 Достоевский FM (сетевая публикация)
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2009 Иди куда
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2009 Как я был…
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2009 Контакт (сетевая публикация)
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2009 Куда уплывают озёра? (сетевая публикация)
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2009 Мозг (сетевая публикация)
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2009 На лифте, вверх-вниз (сетевая публикация)
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2009 На том берегу (сетевая публикация)
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2009 Один необыкновенный день Дениса Кузьмича (сетевая публикация)
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2009 Одорённость (сетевая публикация)
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2009 Остановка (сетевая публикация)
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2009 Принцип действия (сетевая публикация)
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2009 Птеродактиль (сетевая публикация)
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2009 Рецессивный ген (сетевая публикация)
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2009 Сверху (сетевая публикация)
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2009 Слеза ребёнка (сетевая публикация)
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2009 Стая (сетевая публикация)
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2009 Человек, знавший своё будущее, которого у него не было (сетевая публикация)
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2010 301 спартанец (сетевая публикация)
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2010 Выигрыш
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2010 Космолёт (сетевая публикация)
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2010 Многоточие… (сетевая публикация)
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Анатолий Радов. Сборники
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2011 В Зеркале заднего вида (сетевая публикация)
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2011 Вниз по реке (сетевая публикация)
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2011 Достоевский FM (сетевая публикация)
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2011 На поверхности (сетевая публикация)
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Анатолий Радов. Незаконченные произведения
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Изгой: Книги Богов (роман, не закончен, сетевая публикация)
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Формат рейтинга
Библиографы
Словарный запас автора — чуть ниже среднего. Длина предложений — чуть ниже среднего. Диалоги используются умеренно. Процент прилагательных и глаголов сбалансирован, оба показателя близки к средним. Причастия и деепричастия автор использует крайне редко. Служебные слова (местоимения, предлоги, союзы, междометия, частицы и вводные слова) — также крайне редко.