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Анатолий Радов

Анатолий Радов
Страна: Россия
Родился: 22 января 1978 г.
Жанры:
Фэнтези
67%
Фантастика
42%
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Анатолий Радов родился 22.01.1978 в городе Невинномысске. Поэт, писатель, работающий в жанре нереалистической прозы. Печатался в газете «Массаракш! Мир наизнанку», фэнзине «Шалтай-Болтай», журналах «Полдень 21 век», «Наука и Жизнь», «Порог», «Искатель (Москва)», «Искатель (Чикаго)», «Магия ПК», «Супертриллер», «Веси», «Тьма», «Техника — Молодёжи», «Уральский следопыт», «Чудеса и приключения», «Очевидное и невероятное», «Мир Фантастики».

На данный момент его книги выходят в издательстве «Альфа-Книга».

© От автора


Примечание к биографии:

https://vk.com/id20549220

Сайты и ссылки:

radov-ride.narod.ru/index/0-4 (официальный сайт)
radov78.livejournal.com

Анатолий Радов зарегистрирован на сайте:   Остроум

Авторская колонка Анатолия Радова:

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Анатолий Радов. Циклы произведений
  Изгой  
 7.27 (193)
-
 10 отз.
6.98 (253)
-
 8 отз.
7.19 (215)
-
7.25 (204)
-
7.01 (175)
-
 6 отз.
3.67 (3)
-
  Магия в крови  
 6.77 (47)
-
 1 отз.
6.99 (71)
-
 3 отз.
7.10 (52)
-

Анатолий Радов. Романы
  2008 Студия Боливар (сетевая публикация)  
 6.50 (4)
-
  2009 Нулевая область (сетевая публикация)  
 7.00 (8)
-
  2012 Изгой. Начало пути  
 6.98 (253)
-
 8 отз.
  2012 Изгой. По стезе Номана  
 7.19 (215)
-
  2012 Изгой. Шаги сквозь Тьму  
 7.25 (204)
-
  2013 Изгой. Тропа Войны и Магии  [= Изгой. Тропа Других]  
 7.01 (175)
-
 6 отз.
  2013 Магия в крови. Глубина космоса (сетевая публикация)  
 7.10 (52)
-
  2013 Магия в крови. Свет чужих галактик  
 6.99 (71)
-
 3 отз.
  2013 Холодная кровь (сетевая публикация)  
 6.57 (7)
-
 1 отз.

Анатолий Радов. Рассказы
  2007 Вниз по реке (сетевая публикация)  
-
  2007 Договор (сетевая публикация)  
-
  2007 Конструктор (сетевая публикация)  
-
  2007 Космические байки (сетевая публикация)  
-
  2007 На поверхности  
-
  2007 Ночью  
-
  2007 Пейзаж (сетевая публикация)  
-
  2007 Продавец пирожков (сетевая публикация)  
-
  2007 Симбиоз  
 5.83 (6)
-
 2 отз.
  2008 В зеркале заднего вида (сетевая публикация)  
-
  2008 Венеция и пустыня (сетевая публикация)  
-
  2008 Возвращайся, птица! (сетевая публикация)  
-
  2008 Возвращение на Артру (сетевая публикация)  
-
  2008 Война и сало  
 7.25 (4)
-
  2008 Восьмой хобот (сетевая публикация)  
 7.00 (2)
-
  2008 Время собирать… (сетевая публикация)  
-
  2008 Гадина  
-
  2008 Георг  [= По звёздным перекатам]  
 6.00 (26)
-
 2 отз.
  2008 Ду ю спик рашен? (сетевая публикация)  
-
  2008 Если не посадить петрушку  [= Ограда]  
 5.50 (6)
-
  2008 За что? (сетевая публикация)  
-
  2008 Забег (сетевая публикация)  
-
  2008 Идущие на смерть  
 3.67 (3)
-
  2008 Красивая сказка  
-
  2008 Микроминус (сетевая публикация)  
-
  2008 Наблюдатель  
-
  2008 Порог (сетевая публикация)  
-
  2008 Предатель (сетевая публикация)  
-
  2008 Производство (сетевая публикация)  
-
  2008 Работая локтями  [= Нежданные гости]  
 5.33 (3)
-
  2008 Скачки эволюции  
 7.00 (1)
-
  2008 Тот, кто в темноте (сетевая публикация)  
-
  2008 Труп (сетевая публикация)  
-
  2008 Яд реки  
 9.00 (1)
-
 1 отз.
  2009 Вести с фронта  
-
  2009 Восемнадцатая (сетевая публикация)  
-
  2009 Восьмое чудо света  
-
  2009 Город (сетевая публикация)  
 7.00 (1)
-
  2009 Джо (сетевая публикация)  
-
  2009 Достоевский FM (сетевая публикация)  
-
  2009 Иди куда  
-
  2009 Как я был…  
 4.00 (1)
-
  2009 Контакт (сетевая публикация)  
-
  2009 Куда уплывают озёра? (сетевая публикация)  
-
  2009 Мозг (сетевая публикация)  
 9.00 (1)
-
  2009 На лифте, вверх-вниз (сетевая публикация)  
-
  2009 На том берегу (сетевая публикация)  
-
  2009 Один необыкновенный день Дениса Кузьмича (сетевая публикация)  
-
  2009 Одорённость (сетевая публикация)  
-
  2009 Остановка (сетевая публикация)  
-
  2009 Принцип действия (сетевая публикация)  
-
  2009 Птеродактиль (сетевая публикация)  
 9.00 (2)
-
  2009 Рецессивный ген (сетевая публикация)  
-
  2009 Сверху (сетевая публикация)  
-
  2009 Слеза ребёнка (сетевая публикация)  
-
  2009 Стая (сетевая публикация)  
-
  2009 Человек, знавший своё будущее, которого у него не было (сетевая публикация)  
-
  2010 301 спартанец (сетевая публикация)  
-
  2010 Выигрыш  
-
  2010 Космолёт (сетевая публикация)  
-
  2010 Многоточие… (сетевая публикация)  
-

Анатолий Радов. Сборники
  2011 В Зеркале заднего вида (сетевая публикация)  
-
  2011 Вниз по реке (сетевая публикация)  
 7.00 (1)
-
  2011 Достоевский FM (сетевая публикация)  
-
  2011 На поверхности (сетевая публикация)  
 7.00 (1)
-

Анатолий Радов. Незаконченные произведения
  Изгой: Книги Богов (роман, не закончен, сетевая публикация)  
 3.67 (3)
-

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  • Составители библиографии — Остроум, Gelena

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      Лингвистический профиль Анатолия Радова

    Словарный запас автора — чуть ниже среднего. Длина предложений — чуть ниже среднего. Диалоги используются умеренно. Процент прилагательных и глаголов сбалансирован, оба показателя близки к средним. Причастия и деепричастия автор использует крайне редко. Служебные слова (местоимения, предлоги, союзы, междометия, частицы и вводные слова) — также крайне редко.

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