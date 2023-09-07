Анатолий Радов родился 22.01.1978 в городе Невинномысске. Поэт, писатель, работающий в жанре нереалистической прозы. Печатался в газете «Массаракш! Мир наизнанку», фэнзине «Шалтай-Болтай», журналах «Полдень 21 век», «Наука и Жизнь», «Порог», «Искатель (Москва)», «Искатель (Чикаго)», «Магия ПК», «Супертриллер», «Веси», «Тьма», «Техника — Молодёжи», «Уральский следопыт», «Чудеса и приключения», «Очевидное и невероятное», «Мир Фантастики».

На данный момент его книги выходят в издательстве «Альфа-Книга».