  Информация по неполным русскоязычным переводам произведений С. Кинга

Многим читателям известно, что история издания произведений С. Кинга в России ведет свою летопись с начала 90-х годов прошлого века.

В то неспокойное время, когда книгопечатный бизнес только начинал набирать обороты, не существовало грамотного и цивилизованного подхода к выпуску переводной зарубежной литературы.

Большинство стихийно возникавших издательств вообще не покупали права на книги, а их перевод доверяли любым попавшимся лицам, перед которыми ставилась задача сдать свою работу в максимально сжатые сроки, с целью опередить конкурентов.

В результате многие произведения по воле новоявленных переводчиков сокращались почти на треть, но даже оставшийся текст имел множество неточностей и глупостей, вызванных незнанием «Западных реалий».

Не избежали такой горькой участи и книги Короля Ужасов, известного свой любовью к длинным и подробным повествованиям.

Но самое скверное во всей этой истории то, что многие доморощенные переводы 90-х выпускаются до сих пор.

В связи с этим, сайт fantlab.ru стараниями своих верных посетителей провел работу по составлению списка подобных изданий, который бы помог будущим читателям сделать правильный выбор.

Романы и повести





1. «Жребий» ('Salem's Lot, 1975).





Комментарий:

Впервые на русском языке роман был издан в 1993 году. Практически одновременно были изданы переводы Екатерины Александровой и Вадима Эрлихмана.

Издательство «Кэдмэн» выполняло перевод романа «Жребий» (который они назвали «Судьба Иерусалима») с английского издания. По свидетельству переводчика, В. Эрлихмана, в экземпляре, с которого он делал перевод, отсутствовало несколько страниц. Не имея, очевидно, возможности найти другой экземпляр, Эрлихман попросту сочинил сцену убийства предводителя вампиров Барлоу (Kurt Barlow), и в таком виде книга была выпущена в свет.

Когда издательство «АСТ» во второй половине 1990-х купило монополию на русскоязычные издания Кинга, оно приобрело в основном переводы «Кэдмэна», в том числе и этот. В результате с 1997-го года и до конца 2000-х годов ''Жребий'' издавался с «отсебятиной», т. е. с фрагментом текста, написанным не автором, а переводчиком.

Это тем более странно, что существовал совершенно полный перевод Е. Александровой, который можно было взять за основу.

В 2014 году вышло издание романа в новом переводе Виктора Антонова под более близким к оригиналу названием «Жребий Салема».

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе Е. Александровой была издана в 1993, 1993, 1996 годах.

Полная версия романа в переводе В. Антонова в изданиях 2014 и 2015 годов.

Автор комментария: Karnosaur123 и navor2008.





2. «Сияние» (Shining, 1977).





Комментарий:

Полная версия романа содержит 58 глав.

Однако, в переводе из этого издания, озаглавленном как «Светящийся», отсутствуют главы третья («Уотсон»), восемнадцатая («Альбом для вырезок»), двадцатая («Беседа с мистером Уллманом»), сорок пятая («Аэропорт Степлтон, Денвер»), а также вырезаны все флэшбеки от лица Джека Торранса (Jack Torrance) повествующие об избиении им Джорджа Хартфилда (George Hatfield).

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе Е. Александровой.

Автор комментария: Гришка.





3. «Ярость» (Rage, 1977).





Комментарий:

Причины прекращения издания романа по всему миру связаны со случаями подросткового насилия в школах Америки.

Первый такой случай произошел в школе «San Gabriel High School», в городке «San Gabriel», штат Калифорния.

26-го апреля 1986-го года Джеффри Лин Кокс (Jeffrey Lyne Cox) с полуавтоматической винтовкой в руках более получаса держал в заложниках около 60 школьников, до того как был обезоружен одним из учащихся.

Друг Кокса рассказал прессе, что его приятель вдохновлялся случаем угона рейса №422 Кувейтских авиалиний (Kuwait Airways Flight 422) и романом С. Кинга «Ярость», которой тот многократно перечитывал.

В следующем году, 18-го сентября 1989-го года, учащийся школы «Jackson County High School» из городка «McKee», штат Кентукки, по имени Дастин Л. Пирс (Dustin L. Pierce), вооружившись дробовиком и двумя пистолетами, девять часов держал в заложниках класс алгебры. К счастью, противостояние с полицией закончилось без потерь.

Во время обыска, в спальне Пирса был обнаружен экземпляр «Ярости».

2-го Февраля 1996-го года четырнадцатилетний подросток Барри Лукайтис (Barry Loukaitis) из городка «Moses Lake», штат Вашингтон, на уроке алгебры в средней школе «The Frontier Middle School» открыл огонь из автоматического оружия, убив учителя и двоих одноклассников.

Когда среди остальных учеников разыгралась паника, Лукайтис сказал «Ведь это интереснее, чем говорить об алгебре, не так ли?» («This sure beats algebra, doesn't it?»), аналогично тому как герой «Ярости» Чарли Деккер (Charlie Decker) произнес «Ведь это интереснее, чем говорить о бабах, Том» («But it sure beats panty raids, Tom»; перевод О. Лежнина).

Отрывок из романа (перевод О. Лежнина):

— Ну почему? Почему ты так поступаешь? В его голосе звучала бессильная злоба.

— Не знаю, — признался я, — но ведь это интереснее, чем говорить о бабах, Том. Наши дела тебя не касаются. Все, что мне нужно, это чтобы ты передал полицейским мои слова. Выполнишь мою маленькую просьбу, Том?

— У меня нет выбора, не так ли?

Оригинал:

«Why? Why are you doing this?» He sounded angry and impotent and fright­ened. He sounded like a man who has just discovered there is no place left to pass the buck.

«I don't know,« I said, «but it sure beats panty raids , Tom. And I don't think it actually concerns you. All I want you to do is trot back out there and tell them what I said. Will you do that, Tom?»

«I have no choice, do I?»

Лукайтис в течении 10 минут держал детей в заложниках, после чего был обезврежен подошедшим на помощь учителем физкультуры.

Суд приговорил его к 205 (!) годам лишения свободы.

И наконец, 1-го сентября 1997-го года, Майкл Корнил (Michael Carneal), под видом художественного проекта, пронес в школу сверток с завернутыми внутри дробовиком и винтовкой. В его рюкзаке также находились два пистолета.

Прибыв в школу примерно в 7:45 утра вместе со своей сестрой и вставив затычки в уши, он сделал восемь выстрелов из пистолетов по ближайшей группе учащихся.

Три девочки погибли во время госпитализации и еще пять человек получили ранения.

По свидетельству очевидцев Корнил, закончив стрелять, сам опустил оружие на землю и сдался школьному директору, сказав при этом: «Пожалуйста, убейте меня. Я не могу поверить что сделал это».

Позже Корнилу поставили диагноз «шизофрения», а в его школьном шкафчике нашли роман «Ярость».

Именно этот случай стал последней каплей терпения писателя:

«Инцидента с Корнилом стало для меня достаточно. Я попросил своих издателей больше не печатать эту проклятую вещь. Они согласились» («The Carneal incident was enough for me. I asked my publisher to take the damned thing out of print. They concurred»).

Начиная с того времени «Ярость» больше не издается.

В нашей стране выпуск романа закончился в 2006-м году.

Печально что данное произведение Короля Ужасов вдохновило такое количество психопатов и принесло столько горя...

Кстати, в последней, 35-й главе, этого издания (да и скорее всего в других «АСТ»-овких томах тоже) присутствует некоторая неточность в переводе фразы «Они дают мне горчицу, я ненавижу ее, но все равно ем» («They give me custard and I hate it, but I eat it just the same»), поскольку «custard» переводится как «заварной крем», а не как «горчица» («mustard»).

Полезные ссылки:

Полная версия романа.

Авторы комментария: Nexus & Petrovitz.





3,5. «Куджо» (Cujo, 1981).





Комментарий:

В бумажном виде роман до сих пор выходит только в классическом переводе В. Эрлихмана.

А вот в сети висит ещё один перевод — под названием «Кадж». Кто переводил, неизвестно, но сам этот перевод просто не назовешь переводом — больше похоже на пересказ школьника, который прочитал «Куджо» и пересказывает его по памяти. Отсутствуют многие эпизоды, бесследно исчезли некоторые персонажи (ситуация, схожая со «Способным учеником» Таска). Исчез из действия Профессор Вкусных Каш. Помимо этого, в переводе просто тонны ошибок. Начиная с того, что Вик Трентон рекламирует соки, а не каши, как в оригинале — и заканчивая тем, что монстр, живущий в шкафу Теда Трентона, в этом переводе живет... в его туалете!

Всё это усугубляется на редкость корявым языком.

В общем, настойчивый совет читателям — если в сети попадется перевод, озаглавленный «Кадж», а не «Куджо» — держитесь от него подальше.

Автор комментария: Ролик.





4. «Противостояние» (The Stand (1978), The Stand. The Complete and Uncut Edition (1990)).





Комментарий:

Этот роман у Постоянных Читателей по праву считается головной болью.

Для начала в далеком 1978-м году его на 400 стр. урезал сам Кинг, поскольку тогда его имя значило не больше, чем имя любого кропальщика бестселлеров, и издательство «Даблдэй» (Doubleday) не желало рисковать, выпуская очень толстую, а следовательно дорогую книгу.

Полный вариант был издан в 1990-м году («The Stand. The Complete and Uncut Edition»). Автор вернул большинство удаленных моментов (в основном, были расширены некоторые сцены) и значительно переработал фрагмент с путешествием Мусорщика (Дональд «Мусорный Бак» Элберт; Donald «Trashcan Man» Elbert) к Черному Человеку.

Соответственно, возникает вопрос: какое издание было взято за основу русскоязычными переводчиками — 1978-го или 1990-го года?

Впрочем, если верить Владимиру Пузию (Vladimir Puziy), распространенное ныне издание (перевод А. Медведева) — вариант 1990-го года. Этому противоречат слова самого Медведева, утверждавшего, что он переводил изначально сокращенную автором версию. Однако пролог полного издания опровергает это:

цитата Хоть и подозреваю, что ни одно из внесенных мной дополнений не может сравниться с дорожкой из хлебных крошек, я всегда сожалел, что никто, кроме меня и нескольких сотрудников издательства «Даблдей», так и не узнал о маньяке, называвшем себя просто Малыш, как и о том, что случилось с ним за пределами туннеля, находящегося на расстоянии в полконтинента от другого туннеля — туннеля Линкольна в Нью-Йорке, через который пробираются два других персонажа в первой книге романа.

Поскольку в переводе Медведева Малыш определенно был (хотя незначительные эпизоды с ним также были урезаны), можно с уверенностью сказать, что Медведев ошибается. Вероятно ему просто достался сокращенный редакторами английский текст.

цитата «Напротив, когда Медведев взялся за перевод «Противостояния», зачем-то переименованного им в «Армагеддон», оказалось, что гигантский роман не влезает даже в две стандартные книги. Пришлось сократить его на треть, отчего он, по-моему, только выиграл. Другие переводчики, включая и меня, тоже урезали тексты — в основном потому, что не успевали сдать работу в срок. Темпы были адские; только в 1993-м году «Кэдмэн» выпустил около 30 книг.» (В. Эрлихман «Стивен Кинг. Король темной стороны»

Насчет того, что роман только выиграл в сокращении, Эрлихман, конечно, загнул, и даже если прочесть сравнительно полный, но довольно средний перевод издательства «Дельта» («Исход», 1995 год), это утверждение кажется нелепым. По непроверенным сведениям, этот двухтомник, основанный на издании 1990-го года, тоже не лишен купюр, но вряд ли они там значительны. Утверждение Эрлихмана, что это работа Феликса Сарнова, кажется сомнительным.

Для тех, кто хочет насладиться романом в полном объеме, можно посоветовать настоящий перевод Ф. Сарнова, вышедший в АСТ лишь один раз и более не переиздававшийся, а также новый перевод Вебера. Оба перевода имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Чего же не хватает в переводе А. Медведева?

1. Убраны некоторые моменты, более подробно освещающие распространение эпидемии;

2. Убрана сцена избиения Ллойда Хенрида (Lloyd Henreid) одним из заключенных;

3. Убраны некоторые моменты связанные с жестокостью военных, анархией, бунтами.

4. Сцена, когда Мусорщик пытается сбежать от Малыша (The Kid), но вновь попадается.

5. Сокращена линия Гарольда Лаудера (Harold Lauder) и его сообщницы Надин Кросс (Nadine Cross), отчего их последующий поступок кажется несколько надуманным;

6. Убрана глава, посвященная гибели людей в опустевших городах от причин не связанных с супергриппом.

7. За кадром остается судьба одного из шпионов Свободной Зоны — Судьи (судья Феррис; Richard «Judge» Farris), и сцена, когда Флэгг (Randall Flagg) загрызает ослушавшегося подчиненного;

8. Убрано большинство эпиграфов.

И это далеко не полный список.

Все эти сокращения сильно искажают масштаб романа, его восприятие и авторский замысел.

В сети также висит перевод первой части романа, который приписывают Дмитрию Громову и Олегу Ладыженскому (больше известным под псевдонимом «Генри Лайон Олди»).

Стоит отметить, что даже любовь к творчеству Олди (если это они) не является поводом читать этот перевод. Некоторые сцены (особенно связанные с натурализмом) смягчены и приглажены, местами перевод грешит отсебятиной.

В 2012 году в издательстве «АСТ» вышло издание романа в самой полной версии в переводе В. Вебера.

Полная версия романа в переводе В. Вебера

«P.S. АВТОР КОММЕНТАРИЯ БЛАГОДАРИТ ВЛАДИМИРА ПУЗИЯ ЗА ЦЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРИНОСИТ ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ТО, ЧТО РАНЕЕ ВВОДИЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПЕРЕПУТАВ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДАХ САРНОВА И НЕИЗВЕСТНОГО В ДВУХТОМНИКЕ «ИСХОД».

Полная версия романа в переводе Ф. Сарнова: том №1, том №2.

Полная версия романа в переводе В. Вебера.

Автор комментария: Karnosaur123.





5. «Долгая прогулка» (The Long Walk, 1979).





Комментарий:

Простым сравнением перевода В. Вадимова (псевдоним Вадима Эрлихмана) с переводом А. Георгиева, издававшемся позднее «АСТ», можно выявить небольшие (и, в принципе, не самые значительные) сокращения по всему тексту романа.

К слову: в Интернете наиболее распространен именно вариант В. Эрлихмана.

Мнения о качестве двух переводов разнятся. Ниже для сравнения приведен отрывок романа в переводе А. Георгиева и В. Эрлихмана:

у А. Георгиева:

— Предупреждение! Предупреждение сорок седьмому!

Не паниковать. Паника означает неминуемый конец.

Он сел на асфальт, вытянув перед собой негнущуюся, как бревно, ногу, и принялся массировать крупные мышцы. Он попытался разогреть их. Все равно что пытаться массировать слоновую кость.

— Гаррати? — Это Макврайс. В его голосе испуг... Конечно же, это только так кажется? — Что такое? Судороги?

— Да, наверное. Иди. Все будет нормально.

Время. Для него время ускорило ход, а все остальные как будто едва ползут. Медленно шагает Макврайс, поднимает ногу, показывая подошву, опускает ее, поднимает другую; сверкают стершиеся шляпки гвоздей, видна потрескавшаяся, тонкая как шелк кожа. Медленно прошел мимо чуть ухмыляющийся Баркович. В напряженном молчании зрители отодвигались подальше от того места, где сидел Гаррати. Толпа двигалась большими волнами. Второе предупреждение, подумал Гаррати, сейчас будет второе, давай же, нога, давай, сволочь. Я не хочу получать билет, не хочу, иди же, дай мне еще пожить.

— Предупреждение! Второе предупреждение сорок седьмому!

Да-да, знаю, думаете, я считать не умею, думаете, я тут позагорать решил?

Признание смерти, неизбежной и неоспоримой, как фотоснимок, пыталось проникнуть в него и проглотить его. Парализовать его. С отчаянной решимостью он оттолкнул страх. Боль в бедре была непереносимой, но Гаррати ее почти не чувствовал, настолько он был поглощен своими усилиями. Осталась минута, нет, пятьдесят секунд, то есть сорок пять, мое время уходит, утекает...

у В. Эрлихмана:

– Предупреждение! Предупреждение 47 му!

Без паники. Хотя для паники у него были все причины. Он сел на асфальт, вытянув вперед ногу, и начал массировать ее. На ощупь нога была, как слоновая кость.

– Гэррети! – это был Макфрис. Его голос казался испуганным.

– Это судорога?

– Похоже. Иди. Все будет нормально.

Время. Время шло, хотя ужасно медленно. Макфрис повернулся, медленно поднял одну ногу, опустил, потом поднял вторую. Пошел прочь. Медленно прошел Баркович, чуть улыбаясь. Медленно по толпе стал распространяться шепот. «Второе предупреждение, сейчас я получу его. Иди, чертова нога, давай же! Я не хочу умирать, проклятье!”

– Предупреждение! Второе предупреждение 47 му!

Ощущение смерти, бесспорной и точной, как фотография, проникло в него и попыталось в нем закрепиться, парализовать его. Он изо всех сил сопротивлялся. Еще минута. Нет, пятьдесят секунд. Нет, сорок пять. Время уходит.

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе А. Георгиева.

Авторы комментария: Гришка, pointers.





6. «Мёртвая зона» (The Dead Zone, 1979).





Комментарий:

Перевод О. Васильева и С. Таска, который был впервые напечатан в журнале «Иностранная литература» (№ 1-3, 1984 г.) и который до сих пор тиражируется «АСТ», имеет довольно-таки обширные сокращения.

Итак, были вырезаны следующие эпизоды:

Из первой части:

1) Глава 3: Джон Смит (John Smith) в коме, реакция его близких;

2) Глава 4: Убийство в г. Касл-Рок;

3) Большая часть главы 5: рассказы о Смитах, Саре (Sarah Bracknell), Стилсоне (Gregory Stillson), торговце громоотводами в г. Сомерсуэт и еще одном убийстве в г. Касл-Рок.

Однако фрагменты «Миновал 1971 год» и «На ферме в Вермонте не было отопления...» были оставлены;

4) Начало главы 6: события перед пробуждением Смита;

5) Большая часть главы 9: операция Джона.

Фрагменты «Через десять дней после первой операции...» и окончание главы — «Она оставила Денни у миссис Лабелл...» не пострадали;

6) Глава 10: Джон Смит после операции;

7) Начало главы 11: эпизод перед встречей с репортерами;

8) Фрагмент главы 16: разговор Герба (Herb Smith) с сыном после «разоблачающей» статьи в «Потустороннем взгляде».

Из второй части:

9) Фрагменты главы 21: разговор Герба с Джоном, эпизоды из биографии Стилсона.

Кроме того, возможно есть небольшие сокращения и внутри переведенных глав.

Кстати, стоит заметить, что разделение на главы и подглавки почему-то вообще было убрано из перевода...

Издание 1993-го года от ЛТД «Колос», в котором перепечатан тот же перевод, — еще менее полное: там, в частности, отсутствует эпизод секса Джона и Сары.

Полезные ссылки:

Полный перевод выходил в 1988-м году в переводе В. Митрофанова в украинском издательстве «Дніпро» и в 2013-м году в переводе В. Антонова в издательстве АСТ.

Авторы комментария: Petro Gulak & Vladimir Puziy.





7. «Туман» (The Mist, 1980).





Комментарий:

Впервые произведение было опубликовано в журнальном, несколько сокращенном варианте, без авторского разделения на тематические подглавки, в журнале «Вокруг света» (№№ 4-7 за 1988 год) в переводе Александра Корженевского. Впоследствии во многих изданиях девяностых годов эта повесть была представлена именно в журнальной редакции, вплоть до издания с переводом О. Рудавина и первых изданий АСТ, для которых Корженевский предоставил несокращенную версию перевода.

В изданиях 1992-го года (издательств «Нева-Лад» и «ММЛ») представлен именно журнальный, сокращенный перевод «Тумана»: отсутствуют «планы-вступления» перед главами, отсутсвует любовная сцена между главным героем и Амандой Дамфрис (Amanda Dumfries), подчищен эпилог.

Полезные ссылки:

Полная версия повести в переводе О. Рудавина.

Полная версия повести в переводе А. Корженевского.

Автор комментария: Гришка.





8. «Дорожные работы» (Roadwork, 1981).





Комментарий:

Перевод А. Санина, издаваемый «АСТ», избирательно вычищен от речевых оборотов и кусочков, показавшимися, должно быть, переводчику утомительными.

Пример (чертой выделен утерянный фрагмент текста):

1) Перевод А. Санина:

— Кто? — требовательно спросила Мэри. — Кто тебе сказал? И где ты достал наркотик?

Лицо ее на глазах стало меняться, в нем появилось что-то ящероподобное. Даже кожа стала чешуйчатой, как у рептилий.

— Это не важно, — испуганно отмахнулся он. — И вообще — оставь меня в покое! Что привязалась-то? Я ведь к тебе не пристаю.

[/i][/p]

2) Перевод А. Медведева:

— Кто — «она»? — спросила Мэри. — Кто говорил тебе? Где ты это достал?

Лицо ее стало меняться, все больше напоминая морду рептилии. Мэри — в роли следователя, пристально глядящая в глаза подозреваемому: «Ну, давай, мистер МакГонигал, решай, какой способ допроса ты выбираешь — жесткий или мягкий?» Потом стало еще хуже: она напомнила ему об историях Говарда Лавкрафта, которые он читал еще в детстве. В этих жутковатых сказках абсолютно нормальные люди превращались в рыбоподобных ползучих тварей — по воле Старейшин. Лицо Мэри стало покрываться чешуей и отдаленно напомнило ему голову угря.

— Какая разница? — испуганно сказал он. — Почему бы тебе просто не оставить меня в покое? Когда ты, наконец, перестанешь мне досаждать? Я ведь тебя не трогаю.

[/i][/p]

И так по всему тексту.

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе А. Медведева.

Автор комментария: Гришка.





9. «Способный ученик» (Apt Pupil, 1982).





Комментарий:

Два издания на русском языке, содержащие полный перевод М. Опалевой повести «Способный ученик», являются книги «Копилка сатаны» и «Дорога из ада». Только в 2013 году появилась новая полная версия повести в переводе В. Антонова.

Начиная со времен СССР, когда произведение было сокращено, и до 2013 года повесть выходила в неполном варианте, который очень мало общего имеет с замыслом автора.

Далее приведен список сокращений по главам:

ВНИМАНИЕ! ТЕКСТ СОДЕРЖИТ СПОЙЛЕРЫ!

ГЛАВА 1.

В сущности, слишком важных сокращений нет.

Недостает нескольких фрагментов, о слежке Тодда Боудена (Todd Bowden) за Куртом Дюссандером (Kurt Dussander) рассказывается менее подробно.

Сокращена история Энди Дюфрейна (Andy Dufresne) (героя повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»), которую вспоминает Дюссандер.

Также он лишь упоминает о ночных кошмарах, терзающих его, тогда как в полной версии описывает их подробно.

ГЛАВА 2.

Если и есть сокращения, то очень незначительные.

ГЛАВА 3.

Особых сокращений нет.

ГЛАВА 4.

Очень сильно сокращен рассказ Дюссандера о специфическом воздействии на узников концлагеря газа «Пегас» — вероятно, по цензурным соображениям.

ГЛАВА 5.

Есть некоторые сокращения, но незначительные.

ГЛАВА 6.

По необъяснимым причинам в самом начале главы выброшены три предложения.

Есть и другие сокращения — небольшие, но досадные.

ГЛАВА 7.

Не показан один из кошмарных снов Тодда, также как и не упоминается, что Дюссандер иногда мочился в штаны.

Кроме того, по всему тексту есть мелкие сокращения.

ГЛАВА 8.

Конец главы, где Тодд беседует с матерью, выброшен.

ГЛАВА 9.

Полностью выброшена сцена (не менее 6 страниц!) где Дюссандер подманивает кота, после чего сжигает его в духовке.

Выброшена сцена, где Тодд давит сойку велосипедом.

Другие сокращения, если и есть, не столь значительны.

ГЛАВА 10.

В издании от «АСТ» она же и последняя.

В ней собрали те жалкие фрагменты, что остались от глав с 10-й по 30-ю (!).

А именно:

1. Отсутствует сцена в питомнике, куда Дюссандер приходит, чтобы купить собаку и сжечь ее заживо;

2. Сцена, где Тодд сидит на уроке;

3. Беседа родителей Тодда в спальне;

4. Сон Тодда, где он насиловал еврейскую девушку (глава 10-я полного издания (п.и.));

5. Сцена, когда Тодд хотел убить бродягу, который предлагал ему отсосать, но сдержался (глава 11-я п.и.);

6. Сны Тодда и Дюссандера;

7. Убийство Тоддом бродяги (глава 12-я п. и.);

Главы 13-я, 14-я и 15-я выброшены целиком.

Из 17-й главы, где Дюссандер убил бродягу, после чего его разбил инфаркт, и пришлось вызвать Тодда, чтобы он замел следы, остался лишь вызов скорой (и вообще сцена приобрела совершенно другое звучание: получается, Тодд просто зашел к Дюссандеру, увидел, что старику плохо, вызвал скорую).

Глава 18-я — история соседа Дюссандера по палате, Мориса Хейзела (Morris Heisel), включая травму, приведшую его на больничную койку — ПОЛНОСТЬЮ вырезана.

В 19-й главе вырезаны все упоминания об убийствах бродяг (которые описаны в выброшенных главах).

Визит Тодда к шоссе — также выброшен.

От 20-й главы, также посвященной Хейзелу, осталась только треть — сцена кошмарного сна Хейзела, когда он узнал Дюссандера.

21-я глава — вырезана целиком.

22-я глава, где, кстати, появился НАСТОЯЩИЙ дедушка Тодда — вырезана целиком.

23-я глава вошла в 10-ю главу издания «АСТ».

24-я глава выброшена целиком.

25-я глава — самоубийство Дюссандера — выброшена целиком.

От глав 26-й, 27-й, 28-й, 29-й и 30-й, остались лишь сцена, когда родители Тодда прочли в газете о разоблачении и смерти Дюссандера, и финал, где Тодд расстреливает своего учителя и идет убивать других людей, после чего гибнет сам.

В результате, часть персонажей попросту исчезла, а главные антигерои (и даже их мотивация) разительно изменились в сравнении с оригиналом.

Отличный пример того, как можно создать совершенно новое произведение, не написав ни строчки — да еще и чужую книгу порезав!

Перевод М. Опалевой также не лишен недостатков. Он значительно уступает в языковом плане переводу С. Таска (схожая ситуация с «Противостоянием» А. Медведева и Ф. Сарнова) и содержит некоторые забавные фактологические ошибки, например:

1) «Секретный соус Макдональдса потек по его подбородку» (из сцены, где Тодд угощает Дюссандера гамбургерами).

Остается загадкой — что же это за соус с грифом «икс»?

Возможно, произошло выражение от устойчивого англоязычного «секретный ингредиент» (секретный ингредиент — компонент в составе продукта, который тщательно охраняются от публичного раскрытия для достижения конкурентного преимущества, как сыворотка Пембертона — основа напитка «Кока-Кола»).

Но, выражение употреблено без поясняющей сноски, и вряд ли будет понятно русскоязычному читателю.

2) «Ножичек для исправления ошибок в тексте она воткнула в волосы, небрежно убранные назад и сколотые черепаховой заколкой».

Каким образом ластик обернулся колюще-режущим средством?

И как вообще представить себе процесс исправления ошибок в тексте ножом?

3) «Там, наверху, был Патин — с его низкими корпусами и дворами, окруженными колючей проволокой, и проводами под током, с караульными вышками, стоявшими как дредноуты Марциана, выплывшие из «Войны миров» (из сцены, где Дюссандеру снится кошмар).

Мало-мальски знакомому с творчеством Герберта Уэллса понятно, что «дредноуты Марциана» — это «марсианские треножники».

4) «Несколько лет назад Калоша Эд с женой были на пьянке у Дороти Сойерс» (из сцены встречи Дюссандера с классным наставником Тодда).

Дороти Сейерс (или Сойерс) — английская писательница, умершая 17-го декабря 1957-го года.

Оригинал: «A few years ago Rubber Ed and his wife had gone on a Dorothy Sayers jag, reading everything by that estimable lady that they could lay their hands upon».

Т.е. имеется ввиду, что супруги «зачитывались», «упивались» творчеством Сейерс, а не предавались похмельным утехам.

Полезные ссылки:

Полная версия повести в переводе М. Опалевой.

Авторы комментария: Karnosaur123 & Гришка.





10. «Стрелок» (The Gunslinger, 1982); «Извлечение троих» (The Drawing of the Three, 1987); «Бесплодные земли» (The Waste Lands, 1991).





Комментарий:

Первые три книги знаменитого цикла «Темная Башня» («Стрелок», «Извлечение троих», «Бесплодные земли») переводились на русский язык несколько раз.

Наиболее известными (и качественными) являются переводы Т. Покидаевой, сейчас используемые издательством «АСТ», и Р. Ружже (псевдоним известной переводчицы Е. Александровой).

Настоящие ценители несомненно отдадут предпочтение труду Ружже. Бережное отношение к оригиналу сочетается у нее с виртуозным владением русским языком. Учтены даже языковые нюансы, отличающие наречия Срединного мира, перевод стихов выгодно отличается от «нескладушек» Покидаевой (при всем уважении к этой также очень талантливой переводчице).

Без сомнения, это один из лучших примеров русскоязычной адаптации произведения в истории отечественного книгоиздания.

Однако в каждой бочке меда имеется ложка дегтя. Увы и ах, в изданиях с переводом Р. Ружже отсутствуют авторские послесловия — во всех трех романах.

Это, разумеется, огорчительно для верных поклонников автора. Тем не менее, лучше всего начинать свое знакомство с циклом именно с переводов Ружже, а недостающие послесловия поискать в интернете (к слову, с переводами Ружже можно ознакомиться там же, либо поискать у букинистов).

Кроме того, ради предисловий можно приобрести издания «АСТ» в мягкой обложке.

Также следует отметить, что переработанный и дополненный автором (не слишком значительно) вариант «Стрелка» выходил только в «АСТ» в переводе Т. Покидаевой.

Впрочем, для полноты впечатлений, предпочтительно прочесть оба варианта.

Полезные ссылки:

1) Переводы Р. Ружже.

2) Переводы Т. Покидаевой.

Автор комментария: Karnosaur123.





11. «Кладбище домашних животных» (Pet Sematary, 1983).





Комментарий:

В переводе М. Грибановой 1996-го года отсутствует любовная сцена Рэйчел и Луиса Крида (Rachel, Louis Creed) в ванной.

Перевод А. Тишинина 1993-го года (издательств «Джой» и «Има-пресс-реклама») пестрит забавными ошибками и фактически необъяснимыми неточностями.

«The Ramones» — у А. Тишинина: в тексте романа — «Рамонр», в эпиграфах к главам (почему-то) — «Кассандра».

«Hey! Ho! Let's go!» — А. Тишинина: «Хей-хо, а то ли еще будет!». У В. Эрлихмана: «А ну пошли!» (все ближе к первоисточнику).

«Pet Cematary» — у А. Тишинина: «Хладбище домашних любимцев». У В. Эрлихмана: «Клатбище Дамашних Жывотных». У И. Багрова: «Кашачье кладбишше».

«Spikes Dame» — у А. Тишинина: «Королева Пауков» (правильно: «Пиковая дама»). Ошибка упомянута в труде В. Эрлихмана «Стивен Кинг. Король темной стороны»; в издании «Има-пресс-реклама» — исправлена неизвестным редактором.

Примечание:

Перевод В. Эрлихмана также не лишен огрехов: он спутал спортивные тапочки (по англ. — «sneakers») со всем известными шоколадными батончиками. В результате, в тексте издательства «Кэдмэн» сцену гибели

Гейджа украсил такой перл: «его батончики разлетелись» (на самом деле — «слетели тапочки»).

Ошибка отмечена самим Эрлихманом в вышеуказанном труде.

Также в данном переводе имеются существенные сокращения. Так, в конце восьмой главы выброшено два абзаца. В начале десятой главы отсутствует довольно большой отрывок – рассказ Джуда о впечатлительном мальчике, которому как-то раз пришлось хоронить свою собаку (и вообще вся первая половина десятой главы сильно сокращена — в переводе Эрлихмана она едва занимает страницу, тогда как в оригинале — почти 5 страниц). В конце тринадцатой главы выброшена сцена, где Луис после смерти Паскоу принимает успокоительную таблетку, при этом вспоминая старого приятеля. В 28 главе сцена, где Луис валит пирамиду шин на убитую Черчем мышь, сведена до одной фразы – в оригинале все несколько подробней. В 32 главе отсутствует большой абзац, касающийся атеизма Луиса. В 33 главе сокращена сцена похорон Нормы Крэндалл. 34 глава, и без того маленькая, сокращена и стала ещё меньше. Кроме того, сокращен эпизод с раскапыванием могилы Гэджа.

Издательство «АСТ» (что удивительно) выправило ляп в первом же издании 1997-го года, заодно заменив все матерные слова на более «приемлемые» эвфемизмы.

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе В. Эрлихмана.

Автор комментария: Гришка.

Авторы примечания: Karnosaur123, Ролик.





12. «Талисман» (The Talisman, 1984).





Комментарий:

В 1993-м году в издательстве «Реванш» увидело свет издание романа «Талисман», которое фактически являлось не столько переводом, сколько авторским пересказом романа Кинга.

Искать «выпавшие куски» там бессмысленно, ибо какого-то цельного сокращения найти невозможно.

По самым скромным подсчетам, порядка трети текста было либо умещено в две-три страницы, либо попросту «вычищено».

Легко сравнить по объему даже с другими изданиями: 600-700 страниц не самого крупного текста — против 400, большим кеглем, в издании «Реванша».

Также в 1993-м году роман вышел и под названием «Столкновение миров».

Издание далеко не идеальное, в чем вы сможете убедиться, прочитав нижеследующие примеры:

Ты не сделал ни единственного признания.

Джек почувствовал удовлетворение, настолько оно было грандиозным.

Джек очнулся задолго до того, прежде чем они узнали о том, что он не спит.

Он не надеялся выбраться отсюда, колотя кулаками или пиная ногами дверь, он точно знал об этом.

И даже во время покаяния, когда обычно все они были полностью поглощены, а другие соображения забыты.

Но это пройдет, как это всегда случается с волками неожиданно, во время или раньше его, когда они подвергаются слишком сильному давлению.

К тому времени, когда он поднимался по лестнице на второй этаж, он почти бежал.

Если они достаточно заинтригованы и растеряны от увиденного...

Там, упав на грязную землю, похожий на грубо сколоченный гроб, находился карцер.

Иногда водители грузовиков или коммивояжеры, подвозившие этого странного, приковывающего внимание мальчика, одиноко бредущего по обочине дороги, несмотря на то, что он был грязный и оборванный, даже те из них, которые никого и никогда не подвозили, оборачивались и видели застывшие на его глазах слезы.

Он, возможно, захочет нечто большего от своей жизни.

За считанные секунды более длинные ноги Джека догнали Ричарда.

Произнося эти слова, ему почудилось, что это предложение было исполнено удивительной ясности.

Лицо Ричарда не выдавало былое спокойствие и невозмутимость.

Ричард, словно загипнотизированный, смотрел на сигарету с травкой, и Джек подумал, что сейчас на нем написано выражение еще большего потрясения и замешательства, чем тогда, когда он показал ему заживающие между пальцев раны от ожогов.

В глазах Ричарда вспыхнули искорки подтверждения за линзами очков, говоря, что это было именно так, что он попал не в бровь, а в глаз и, если Джеку это не по нраву, то пусть волей-неволей мирится с этим.

Аккуратный и уважающий подбородок друга Джека начинал походить на Гиро Геалуза — дружелюбного сумасшедшего, изобретательного племянника Дональда Дака.

Джека мало беспокоило выражение наркотического, не верящего своим глазам, ужаса на лице Ричарда.

Его лицу снова вернулось выражение непокидающей боли.

— Ну, хорошенько попытайся, достойно доброму, старому студенту Тейера, — сказал Джек, продолжая вести его в том же направлении.

Но Ричард проработал «Повелителя мух» так же, как прорабатывал и все другие романы до нее…

Протолкавшись сквозь грубый твид и гладкий хлопок и изредка попадающийся скользкий щелк отцовских пальто, костюмов и спортивных пиджаков, запах одежды и противомольных шариков и закрытого темного пространства начинает уступать место новому, горячему, огненному запаху.

Слоут разговаривал с Морганом Орриским тем же тихим полушепотом, к которому он обращался в тех нескольких случаях, когда сам перемещался туда, о чем Джек стал думать, как об Американских Территориях.

Он наложил свой отпечаток на голову бедняги Моргана из Орриса во время его первых двух или трех посещений.

Слова непринужденно лились с его губ, черпая их из подсознания, словно колодец черпает воду из родника.

Он поправил рукой волосы с глаз, в которых было то же изумленное и растерянное выражение.

Это точно, более, чем точно, предположить, что где-то между Нельсон Хаусом и этим восьмиугольным кирпичным зданием два мальчика перенеслись в Территории.

Если он явно не собирается придерживаться твоего совета, потому что его глаза были плотно сжаты.

Воздух был неподвижен и ароматен, ночь совершенно тиха, нарушаемая шорохом едва уловимого, благословенного ветерка.

Позади нее, на дальней стене, было расписание, вверху одной было написано: «Прибытие дилижансов, отправление дилижансов».

Бормотание не прерывалось. Крупный престарелый мужчина, изливающий его, съежился.

Белоснежная борода начинала расти под глазами и каскадом ниспадала на грудь веером по-детски хороших волос.

Он был огромной птицей, но не обладал никакой властью.

Ричард растянулся на полу слева от двери и либо уснул, либо чертовски хорошо это воспроизводил.

Только для того, чтобы армейское начальство могло получить более-менее точное представление огненного шторма.

(«Это нас немного волнует, мой Господин», — упорно подсказывал об услышанном слух Джека).

Застрелился в своей гостиной, но его цель не слишком остыла, потому что вместо того, чтобы застрелиться, он просто снес крышу своего рта и впал в кому. Мог бы провисеть так годы, я слышал, просто гноясь.

Андерс переминался с ноги на ногу возле кабины, искажая лицо в потрясающую картину морщин.

Наверняка, какое-то оружие против него, как только бы он добрался до Черного Отеля.

И все это, казалось, спорило о том, что Ричард, сейчас такой беспомощный и раздражающийся, должен быть более важным для его поисков, чем Джек мог предположить.

Другую половину накрытого брезентом пространства занимали объемистые прямоугольные пакеты какого-то, похожего на раздавленное вещество, завернутого в слои прозрачного гибкого покрытия.

Если я появлюсь на двенадцать часов раньше прежде, чем кто-либо будет ждать поезда, то, может быть, мне и Ричарду удастся уйти живыми.

— Что сталось с Раштоном? Как будто, я не догадываюсь?

Которые были намного безумнее Ричарда в возможной последней форме, и которые требовали абсолютного сосредоточенного внимания.

Его глаза были так плотно зажмурены, что образовали одну, кричащую от боли, складку, протянувшуюся от виска к виску.

Предположив, что его голова была вдвое больше обычной, ему лучше было не попадаться этому человеку на глаза.

Воображение Джека представило все те существа, те Создания: не людей и не собак, мчащихся к нему, и молил Бога, чтобы Ричард не открывал глаз.

Время от времени он слышал звуки собак-мутантов или других бедных созданий, исходящие от корней искривленных, вросших деревьев, которыми по-прежнему был усеян ландшафт.

Прежде, чем Ричард проснулся, Джек увидел: по крайней мере, одну безошибочную голову, выглядывавшую из-за кромки холмов, но хуже всего (кроме того, что он думал, что ясно все увидел), два совершенно неузнаваемых животных.

Там, что он называл «Проклятыми Землями».

Никогда еще его чувство не было таким сильным, что конец совсем близко.

— Если мы отсюда выберемся, — сказал Джек, — я куплю тебе вкуснятину «Дэариквин» (магазин «Молочная Королева»).

Ворота заскрипели, взметая клубы пыли и раздавливая перед собою неудачливого воина.

Он увидел, как это существо подняло свой пяточек и издало крик.

Следы груди подпрыгивали на покрытой чешуей грудной клетке.

Он увидел, как бревна, разбросанные взрывом в виде чучела, стали отшвыриваться в сторону и два козлоподобных существа пытались выбраться из этой груды.

И он, действительно, немного походил на ребенка, нарисованного блестящим подопечным детского садика с большим вывихом мозгов.

Джеку показалось, что Отель подмигнул ему, удивленный обнаружить его наконец-то так рядом.

Гарднер пожал головой, но его глаза говорили, что он был жив.

Спиди валялся по снегу, одергиваясь, как девчонка.

Его маленькое, покрытое слезами лицо было вызывающим.

Полезные ссылки:

Полная версия романа.

Авторы комментария: Гришка, Basstardo.





13. «Оно» (It, 1986).





Комментарий:

На русский язык роман переводился не менее пяти раз.

Переводы от МГПО «Мосгорпечать» и Библиотеки «Огонек» (перевод С. Леднева) были сделаны лишь наполовину, к тому же изобиловали неточностями, вызванными незнанием американских реалий.

О переводе таллинского издательства «ЛОТ» нам ничего неизвестно, остается надеяться на помощь читателей.

Самым известным из переводов был до недавнего времени перевод некоего Ф. Постовалова (по некоторым сведениям, коллективный).

Он хоть и содержал ряд фактических ошибок и неточностей, был до недавнего времени самым полным. Впрочем, он не избежал купюр: в 17-ой главе «Еще одно исчезновение, или смерть Патрика Хокстеттера» полностью пропал флэшбэк, где Патрик (Patrick Hockstetter) задушил брата-младенца подушкой.

Там же исчез момент, где Беверли (Beverly Marsh) думает, что если хулиганы ее поймают, они могут «попытаться засунуть в нее свои штучки».

Тем не менее, перевод Постовалова, впервые вышедший в издательстве «Кэдмэн» использовался множеством других издательств, в том числе и «АСТ».

В 2003 г. «АСТ» совместно с издательством «Азбука» выпустило новую редакцию перевода Постовалова, исправив некоторые языковые «корявости», но с еще большим количеством «купюр», впрочем, незначительных.

Единственный «плюсом» издания является наличие издательского послесловия, ранее и впредь больше нигде не печатавшегося.

Полный перевод «Оно», выполненный В. Вебером, вышел только в 2011-м году, в том же издательстве «АСТ».

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе В. Вебера: издание №1, издание №2 (будьте внимательны, в изданиях частично перепутан порядок страниц!).

Автор комментария: Karnosaur123.





14. «Мизери» (Misery, 1987).





Комментарий:

Перевод неизвестного, издававшийся с 1992-го по 1995-й год, отличается жуткой косноязычностью и обилием фактологических ошибок.

Просто сравните:

1) Перевод неизвестного:

...Он назывался «Хобби Мизери». В нем Мизери весело проводила уикенд вместе с Гроулером, ирландским сеттером Яна.

2) Перевод Аркадия Григорьева («АСТ»):

...Книжка называлась «Увлечение Мизери». В ней рассказывалось о том, как весело Мизери провела выходные в загородном доме, трахаясь с Ворчуном, ирландским сеттером Йена.

Или еще:

1) Перевод неизвестного:

— Миссис Уилкз (Annie Wilkes), не могли бы вы сказать только несколько...

— Это вы можете заработать пару патронов, если не поторопите вашего кокадуди бездельника и не уберетесь отсюда!

2) Перевод Аркадия Григорьева («АСТ»):

— Мисс Уилкс, если бы вы позволили…

— Я позволю себе засунуть динамит в ваши гребаные задницы, если немедленно не уберетесь!

1) Перевод неизвестного:

— Смотри, Энни, какой я ДуБи, — сказал он без тени улыбки.

— Ты самый лучший ДуБи, Пол, какой когда-либо здесь был. И ты добьешься многого! Да... только подожди! Подожди, и ты увидишь!

...

— Нет.

— Потому что только ДонтБи курят, — сказала она и начала собирать тарелки.

2) Перевод Аркадия Григорьева («АСТ»):

— Посмотри, Энни, какой я Послушный Парень! — без тени улыбки сказал он.

— Ты самый лучший Послушный Парень в мире, Пол, и ты заслужил целый ряд золотых звезд! Впрочем… погоди. Посмотрим, как тебе это понравится.

...

— Нет.

— Потому что курят только Непослушные Парни, — ответила Энни и принялась убирать посуду.

Возвращаясь к теме: издания 1992-го («ИМА-пресс-реклама») и 1994-го («Сигма-пресс») годов чуть отличаются от версии 1995-го года («Каменяр») — перевод был отредактирован Е. Харитоновой и вычищен от «кокадуди» и прочей «ереси».

Что имел в виду переводчик?... Все очень просто: «cock-a-doodle-doo» переводится с английского как «кукареканье».

Видимо так Энни называет тех, кто «прокукарекался», т.е. бездельников и лоботрясов.

Кстати, на Нью-Йоркском сленге «cockadoodee» означает «ублюдок».

Полезные ссылки:

Полная и «грамотная» версия романа в переводе А. Григорьева. В некоторых изданиях 2012 года этот перевод ошибочно приписан А. Георгиеву.

Автор комментария: Гришка.





15. «Томминокеры» (The Tommyknockers, 1987).





Комментарий:

Перевод №1:

По непроверенным данным авторство перевода принадлежит Т. Дадьяновой, Ф. Постоваловой и М. Волковой.

Существует в двух редакциях: классической редакции «Кэдмэна» и редакции «Платана».

Наиболее удачным можно считать вторую, т.к. над художественным стилем основательно поработали, сгладили кое-какие места и точнее передали ритмику стихотворений.

Так как перевод до сих пор используется «АСТ», в принципе, любое издание можно считать полным.

Но! Также по непроверенным данным в издании 1997-го года имеются неуточненные сокращения, в последующих изданиях «АСТ» не повторившиеся.

Перевод №2:

Альтернативный «Кэдмену» перевод 1993-го года от «Има-пресс-реклама» во многом уступает собрату.

Смысловые ошибки перевода заметны невооруженным глазом, и количество их — весьма солидное.

Самые забавные примеры:

1) Вид у Патриции Маккардл (Patricia McCardle) был такой, будто она готова преклонить колени перед этим жирным ублюдком и преподнести реактивный самолет в знак полнейшего обожания...

Каким образом «minet» для переводчика превратился в «mini jet» — непоняно.

2) Солдат нырнул в противогаз и стал ждать, пока кто-нибудь ответит ему тем же («The soldier threw up into a mask, it was replaced...).

Правильно будет: солдата стошнило в маску, она была заменена.

Если парадокс со «стошнило» можно объяснить незнанием переводчиком фразовых глаголов, то «кто-нибудь ответит ему тем же» — очевиднейший произвол.

3) Очень спорный вопрос. Вспомните момент, когда Гарднер (Jim Gardener) хочет назвать профессора Трепла (в романе «Professor Arberg») «Трептреплом» (цитируется перевод «Кэдмэна»).

Вариант «Има-пресс-реклама»: «Арберг — Арглебаргл» (Arberg — Argleburgle).

Из контекста: Джим Гарднер намекает на манеру профессора говорить (огульно — называет его трепачом).

Как мы видим, в «Кэдмэне» нашли отличную адаптацию именно парадоксальной лингвистической хохмы на русский язык, в то время, как в «Има-пресс-реклама» оставили все как есть, дословно переведя оба слова на русский язык.

Следовательно, русскоязычному читателю не будет понятен смысл прозвища, которое дал профессору Гарднер, и поэтому преимущество перевода «Кэдмэна» — неоспоримо.

4) Небольшой кусочек текста из главы «Начало книги дней» — там, где упоминается дело Каллума — пропущен.

Полезные ссылки:

Полная версия романа: вариант №1, вариант №2.

Автор комментария: Гришка.





16. «Тёмная половина» (The Dark Half, 1989).





Комментарий:

Роман переводили трижды: В. Сухоруков (для изд-ва «Кэдмэн», этим переводом активно пользовалось изд-во «АСТ»), Л. Дымов, Ф. Сарнов.

С 2015 года издательство «АСТ» выпускает книгу в новом полном переводе Т. Покидаевой. Также в 2017 году в малотиражке вышел еще один полный перевод романа от Григория Шокина.

На перевод Дымова встречаются в основном положительные отзывы.

Перевод Сарнова, в целом, неплох, перевод Сухорукова — ЧУДОВИЩЕН.

Да, именно так.

Сравним фразы:

1) Сарнов: «Парень с нелепо торчащими кошачьими усиками...»

2) Сухоруков: «Парень с глупыми усиками маленькой кошки-щекотуньи...»

1) Сарнов: «Он полоснул Дональдсона (Mike Donaldson) бритвой по горлу, но ублюдок дернул головой назад...»

2) Сухоруков: «Он нацелился на глотку Дональдсона, но недоносок успел откинуть ее назад...»

1) Сарнов: «Старк (George Stark) врезал ему по вымокшему в крови носу. На нем были коричневые мокасины, и он врезал паразиту изо всей силы — руки опущены по бокам, тело чуть откинуто назад, чтобы сохранить равновесие, левая нога входит в контакт с целью, а потом взметается на высоту его собственного лба. Тому, кто видел когда-нибудь футбольный матч, это сразу напомнило бы об очень хорошем, очень сильном пенальти. Голова Дональдсона дернулась назад и вмазалась в стену с такой силой, что оставила там полукруглую вмятину, по форме соответствующую черепу, а потом отскочила обратно.»

2) Сухоруков: «Старк нанес ногой нокаутирующий удар по носу Дональдсона по всем правилам футбольного искусства. Любой поклонник футбола наверняка бы оценил силу и точность этого удара. Голова Дональдсона запрокинулась назад, и ударилась о стену сзади с такой силой, что череп должен был как минимум треснуть на этом участке.»

И наконец!

1) Сарнов: «Эддингс (Jack Eddings) издал короткий визгливый вопль. Он попытался отступить, но опоздал. Двухсотфунтовая туша умирающего быка, которая была раньше Томом Чаттертоном, откинула его назад к полицейской машине. Горячая струя крови окатила его задранное кверху лицо, как поток воды из засорившегося душа. Он закричал и замолотил кулаками по телу Чаттертона. Чаттертон медленно отвалился и из последних сил ухватился за машину. Его левая рука ударилась о капот, оставив там растекшийся кровавый отпечаток, а правая слабо ухватилась за радиоантенну и оторвала ее. Он рухнул на дорожку, держа антенну перед единственным глазом, как ученый какой-то экспонат, слишком редкий, чтобы бросить его, даже если жить осталось недолго.

Эддингс увидел, как неясный силуэт человека без кожи неумолимо приближается, и попытался отпрянуть назад, но лишь наткнулся спиной на машину.

Старк махнул бритвой снизу вверх, распоров ширинку фирменных брюк Эддингса и ткань трусов, дернул лезвие еще глубже и выше и резко вытащил. Неожиданно гениталии Эддингса разделились и повисли у внутренних сторон ляжек, как два тяжелых узла на конце распутанного шнура от оконной фрамуги. Кровь залила штаны возле ширинки. На мгновение ему показалось, будто к его мошонке кто-то приложил целую пригоршню мороженного... А потом резко ударила яростно рвущая плоть зубами горячая боль.»

2) Сухоруков: «Эддингс отшатнулся с визгливым воплем. Он пытался уклониться, но уже опоздал. Двухсотфунтовый мешок, ранее называвшийся Томом Чаттертоном, сбил Эддингса с ног, и тот ударился головой об автомобиль. Кровь полилась из разбитого лба, заливая глаза. Он застонал и упал рядом с еще агонизирующим Чаттертоном.

Эддингс почувствовал приближение и наклон к себе ужасного монстра и попытался защититься. Но удар пришелся лишь по крылу автомобиля.

Старк нанес ему пушечный удар между ног, затем нагнулся и полоснул бритвой по гениталиям. Охранник завопил от ужасной боли, чувствуя, как что-то горячее льётся у него ему внутри брюк. Тут же последовал не менее жестокий удар по зубам, которые с треском высыпались на землю.»

Нетрудно понять, что В. Сухоруков:

а) очень приблизительно знает английский язык;

б) еще хуже знает русский;

в) там, где не способен перевести, либо бессовестно порет отсебятину, либо выбрасывает целые куски текста.

Тем более странным выглядит решение издательства «АСТ»: они отказались от перевода Ф. Сарнова (выпущеного ими в 1997-м году) и вот уже много лет выпускают перевод Сухорукова.

Это можно расценить лишь как неуважение к читателям и самому автору.

Тем более непонятно, как солидное издательство может платить редактору, который мог не выправить фразу «что-то горячее льется у него ему внутри брюк» (этот «перл» появился уже в «АСТ«!; источник примечания: Гришка).

Единственное что остается, это посоветовать разыскать перевод Ф. Сарнова или Л. Дымова, а книги с переводом издательства «Кэдмэн» избегать как огня!

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе Ф. Сарнова.

Автор комментария: Karnosaur123.





17. «Лангольеры» (The Langoliers, 1990).





Комментарий:

Начиная с издания 1997-го года, повесть выходит в переводе В. Вебера.

Каким-то образом из текста в сцене гибели одного из персонажей пропали некоторые фразы.

По словам самого Виктора Анатольевича, это могло произойти по невнимательности.

Справедливости ради надо отметить, что «купюры» весьма незначительны, а сам перевод Вебера хорош.

Также в этом издании выпущена повесть «Секретное окно, секретный сад», которая в переиздании 2005-го года (возможно 2004-го, издания в базе сайта нет) была напечатана с чудовищным количеством опечаток («Лангольеры» при этом не пострадали).

Виной всему, очевидно, какой-то технический сбой.

Перечислять опечатки здесь не имеет смысла, так как их слишком много — по две-три на страницу, но можно упомянуть лишь самую забавную: герой пробегает список сгоревшего имущества «тазами» (очевидно, и впрямь многое сгорело, раз у него глаза такие большие!).

В любом случае, такое количество ляпов мешает восприятию книги.

Посему, при покупке сборника «Четыре после полуночи», рекомендую открыть «Секретное окно...» и проверить его на наличие опечаток.

Хотя бы пробежать пару страниц тазами... Тьфу ты, глазами, естественно! :)

Полезные ссылки:

Полная версия повести: в принципе, все издания представленные на странице произведения можно считать полными, однако при покупке следует убедиться в отсутствии грамматических ошибок.

Автор комментария: Karnosaur123.





18. «Нужные вещи» (Needful Things, 1991).





Комментарий:

Роман переводился на русский язык четыре раза.

I. Перевод первый:

Чудовищная интерпретация текста, отмеченная огромным количеством нелепостей как русскоязычных, так и переводных.

Несчастная девушка Салли Ратклифф (Sally Ratcliffe), невеста Лестера Пратта (Lester Pratt), где-то в середине романа (автор комментария от издания избавился, но помнит этот момент точно) превращается в его... свекра.

Генная лингвистерия творит чудеса!

Далее. Дэнфорд Китон (Danforth Keeton) на протяжении книги из «пирата» (прибл. и не очень удачный перевод с англ. «buster» (наиболее точно — «крепкоспинный», но, как вариант, и «флибустьер») превращается в «бустера», потом снова в «пирата» и под конец — опять в «бустера».

Идем дальше. Ругательство Китона в адрес шерифа Пангборна (Alan Pangborn) и его помощника Риджвика (Norris Ridgewick) транслитизировано не очень умело: «Шериф Шитхед и помощник Дикхэд». Мало-мальски знакомому с английским языком, в принципе, понятно, что имел в виду Китон — но глаз царапает.

Еще куча неточностей, упущений и т.д. обнаруживается сравнением с текстом оригинала и другими переводами.

Помножьте на то, что в тексте почти отсутствует пунктуация, а в части тиража — и последние 17 страниц романа.

Вердикт: нечитаемо. Не брать ни в коем случае.

Смешно, но факт: в варианте издательства «Кэдмэн» неизвестным редактором была проделана колоссальная работа по исправлению ошибок и косяков перевода.

Имя героя неизвестно.

II. Второй перевод:

Перевод отлично и легко читающийся.

Но как не обратить внимание на то, что пес Куджо, упоминаемый в романе, из «зверствующего сенбернара» превратился в... «развлекающегося Святого Бернара»!

Как ни странно, в дальнейшем тексте переводчица честно говорит: «пес-сенбернар».

Лишний затяг, видимо, был для нее действительно лишним.

III. Третий перевод:

«Buster» в варианте Ф. Сарнова взял да и обернулся «занудой». Что в корне неточно.

Не раз Пангборн сравнивает члена городского управления с медведем или «Крепкоспинным Китоном» — отсюда ноги и растут у прозвища.

Но «зануда» — чистейшей воды произвол.

Плюс: латинскую пословицу «Без права отдачи» («Caveat Emptor») Сарнов убрал из объявления на дверях магазина Лилэнда Гонта (Leland Gaunt) (в результате, когда персонажи начинают спрашивать, что означает табличка с надписью «КУПЛЕННЫЕ ВЕЩИ ОБРАТНО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И НЕ ОБМЕНИВАЮТСЯ», возникает закономерный вопрос об их образовании).

Хочется также отметить: Сарнову, для довольно неспешного романа, удалось подобрать очень задорный повествовательный темп.

До и после него повторить подвиг не удалось.

IV. Четвертый перевод:

Придраться не к чему — грамотно, красиво, усердно.

Но драйва перевода Ф. Сарнова нет.

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе А. Аракелова и Т. Покидаевой.

Автор комментария: Гришка.





19. «Игра Джералда» (Gerald's Game, 1992).





Комментарий:

Судя по всему, из-за ошибки типографов несколько страниц романа не были включены в издание 1993-го года.

Речь идет о конце 37-ой главы.

Начиная с момента: «Джуберт (Raymond Joubert) сдал на права и официально был признан годным к вождению автомобиля — этот факт мне кажется самым поразительным из всего случившегося вокруг него — и где-то в конце 1984-го или в начале 1985-го он принялся раскатывать на собственном авто по окрестным кладбищам» (цитируется перевод В. Левитова), и до начала тридцать восьмой главы сцена со встречей Джуберта и главной героини отсутствует.

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе В. Левитова: издание №1, издание №2.

Автор комментария: Гришка.





20. «Бессонница» (Insomnia, 1994).





Комментарий:

Сложно сказать, считать ли в издании 1995-го допущения Е. Харитоновой ошибками, но, как и изрядная часть переводов серии «Под Дали», с внятной русификацией текста очевидные проколы.

В данном случае, речь идет о терминах, которые Кинг использует для обозначения существ из «мира аур».

Примеры:

«Short-Timer» — у Е. Харитоновой: «шот-таймер», «шотти». У Н. Гордеевой, О. Ращупкиной, Т. Покидаевой (далее — ГПР) в издании «АСТ» 2003-го года: «краткосрочник», «коротыш».

«Long-Timer» — у Е. Харитоновой: «лонг-таймер». У ГПР: «долгосрочник».

«All-Timer» — у Е. Харитоновой: «олл-таймер». У ГПР: «бесконечник».

Далее, возникает спорный вопрос с переводом следующих фраз.

Вспомним заглавие первой части (увы, рецензент не обладает в настоящее время текстом первоисточника и не может привести точные англоязычные идиомы):

У Е. Харитоновой: «Приход Стража Смерти».

У Ф. Сарнова: «Часы Смерти заведены».

У ГПР (самый изящный и поэтичный вариант): «Тикают часики смерти».

Забавный момент!

Вспомните сцену, когда Ральф Робертс (Ralph Roberts), уезжая с места столкновения Эда Дипно (Ed Deepneau) и другого автомобилиста на фургончике Триггера Вашона (Trigger Vachon), разговаривает с водителем. Он рисует на стекле символ «камикадзе», и определяет его как китайский. Вашон отвечает ему, что знает по-китайски лишь одно — это...

У Е. Харитоновой (самый невнятный вариант): «Му-Чу-Чан-Пэн».

У Ф. Сарнова: «Сунь-Бэн-В-Чай».

У ГПР (самый забавный вариант): «Комута-Херовата. Да и то это, кажется, по-японски».

Полезные ссылки:

Полная и самая «удачная» версия романа в переводе Н. Гордеевой, О. Ращупкиной, Т. Покидаевой.

Автор комментария: Гришка.





21. «Мешок с костями» (Bag of Bones, 1998).





Комментарий:

На русском языке роман вышел в 1999-м году.

Переводчик Виктор Вебер допустил презабавный ляп: он спутал английские слова «mouse» (мышь) и «moose» (лось).

В результате, в коттедже писательской семьи над камином прибита голова мыши, и ей на шею повесили колокольчик (!).

Сам Виктор Анатольевич воспринял ошибку с юмором. В среде поклонников автора ошибка приобрела поистине «культовый» статус. Ее особенно любят вспоминать в беседах с самим Виктором Анатольевичем... В издании 2017 года данная ошибка устранена. В копирайтах указано, что перевод 2004 года.

Полезные ссылки:

Полная версия романа в переводе В. Вебера: издание №1, издание №2.

Автор комментария: Karnosaur123.





22. «Воспламеняющая взглядом» (Firestarter, 1980).





Комментарий:

Вплоть до 2015 года роман издавался в неполном переводе О. Васильева, С. Таска. Полностью роман выходил в 2015 и 2017 г. в переводе Виктора Вебера.

В главе «Происшествие на ферме Мандерсов» отсутствуют пункты с 13 по 15, важнейшие в плане поддержания саспенса и дальнейшей демонстрации силы Чарли. В последней же главе «Чарли в одиночестве» отсутствуют пункты с 3-го по 10, что безусловно смазывает концовку.

Автор комментария: nattsorg.





23. «Безнадёга» (Desperation, 1996).





Комментарий:

Существует единственный перевод романа на русский язык, выполненный Виктором Вебером.

Из существенных недостатков стоит отметить неподходящий перевод слова Mummy (Мамми у Вебера).

Mummy (Мумия) — это не только название фильма, который главный герой смотрел с другом в прошлом, но и основа шутливой (поначалу) присказки “Oh shit, the mummy’s after us, let’s all walk a little faster.” (ой! мумия за нами, давай прогуливаться чуточку быстрее). Присказка не раз упоминается в романе, проходя все стадии контекста от шутки до последнего напряжения сил и заслуженно претендует на ключевую фразу романа.

Также в конце 2-й главы 4-й части отсутствует перевод примерно двух страниц текста, где рассказывается о том. что сделала Мэри, выбравшись через дыру за стиральной машинкой и до её встречи с Тэком на гребне карьера. Перевод же 2-й главы обрывается на предложении «Она выключила фонарь и бросила его в щель.»

Автор комментария: Gourmand.





Сборники рассказов





1. «Ночная смена» (Night Shift, 1978).





Комментарий:

Сборник целиком впервые вышел лишь в 1998-м году.

Впрочем, «целиком» — это слишком громко сказано. Сразу два рассказа в него, по неведомой причине, не попали.

И если рассказ «Последняя перекладина» некоторое время издавался — под одной обложкой с «Кэрри», «Туманом», и еще парочкой несчастных «подкидышей» из сборника «Команда скелетов», а также в мягкой обложке и в такой же компании (впрочем, сейчас он не издается вообще), то «Поселение Иерусалим» просто кануло в никуда, и лишь в 2011-м году вышло в сборнике «нелавкрафтовских» мифов Ктулху.

Полезные ссылки:

Полная версия сборника: данное издание + рассказы «Последняя перекладина» из другого издания и «Поселение Иерусалим» из другого сборника.

Автор комментария: Karnosaur123.





2. «Команда скелетов» (Skeleton Crew, 1985).





Комментарий:

История российских изданий этого злосчастного сборника закручена похлеще иных кинговских произведений.

Сравнительно полное издание вышло один раз, потеряв по дороге рассказы «Утренняя доставка (Молочник #1)» и «Большие колеса: Забавы парней из прачечной (Молочник #2)».

Затем, в 1997-м году в игру вступило издательство «АСТ» и началась чехарда.

Первое издание «АСТ» ухитрилось каким-то образом потерять почти половину всех произведений сборника.

В него НЕ вошли: «Туман», «Короткая дорожка миссис Тодд», «Всемогущий текст-процессор», «Утренняя доставка (Молочник #1)», «Большие колеса: Забавы парней из прачечной (Молочник #2)», «Долгий джонт», «Отражение смерти», «Грузовик дяди Отто» и «Баллада о гибкой пуле».

В таком виде сборник переиздавался не раз.

Судьба «выпавших» повести и рассказов оказалась не менее занятной.

Повестью «Туман», а также рассказами «Короткая дорожка миссис Тодд», «Всемогущий текст-процессор», «Долгий джонт», «Баллада о гибкой пуле», а также рассказом «Последняя перекладина», выброшенным из сборника «Ночная смена», было «добито» первое в «АСТ» издание романа «Кэрри».

Далее было еще много сокращенных изданий, но впоследствии, сборник издали-таки в полном комплекте.

Полезные ссылки:

Полная версия сборника: издание №1, издание №2 (в изданиях не хватает только авторских предисловия, послесловия и комментариев к рассказам).

Автор комментария: Karnosaur123.





3. «Ночные кошмары и фантастические видения» (Nightmares and Dreamscapes, 1993).





Комментарий:

Все русские издания сборника выходили без стихотворения о бейсболе «Brooklyn August».

Последний раз сравнительно полное издание выходило в издательстве «АСТ» в 1997-м году, в переводе И. Почиталина.

В 2000-м году «АСТ» выпустило сборник с новыми переводами (том 1 и 2).

При этом бесследно исчезли авторское предисловие, послесловие, а так же притча «Нищий и алмаз».

Начиная с 2000-го года сборник в полном составе больше не издавался.

Полезные ссылки:

Полная версия сборника: издание №1, издание №2 (в изданиях не хватает только стихотворения «Brooklyn August»).

Автор комментария: Karnosaur123.





4. «Стивен Кинг идет в кино» (Stephen King Goes to the Movies, 2009).





Комментарий:

Весьма специфичный сборник, состоящий из тех произведений Кинга, которые были экранизированы.

Разумеется, не всех: такая книжечка весила бы тонну.

Он не содержит решительно ничего нового, все произведения выходили ранее в других сборниках, которые всем давно знакомы. Единственное, что может привлечь внимание (да и то фанатов), это авторское предисловие перед каждым рассказом — пара слов об экранизации и её особенностях.

Но именно эти предисловия (за исключением одного — к рассказу «1408») издательство «АСТ» посчитало возможным выкинуть.

В результате, российское издание сборника вообще не представляет никакого интереса.

Так что тем, кто уж очень хочет его прочесть рекомендуем обратиться к оригинальному изданию на английском языке.

Полезные ссылки:

Полная версия сборника (но без авторских комментариев).

Автор комментария: Karnosaur123.





Нехудожественные произведения





1. «Пляска смерти» (Danse Macabre, 1981).





Комментарий:

Несмотря на то, что на русском языке книга впервые вышла в 2001-м году, перевод О. Колесникова выполнен в лучших традициях лихих 90-х.

Не имеет смысла перечислять все ошибки, корявости, неверные переводы названий, невразумительные фразы, буквально понятые идиомы...

Но все же: фильм «Единорог один» (конечно же, «Козерог один» (Capricorn One, 1977)), «Ктулу» (Ктулху) и фильм «Уиллард» (Willard, 1971) вместе с его продолжением «Бен» (Ben, 1972) стали одним фильмом «Уиллард, Бен» и т. д.

Самым забавным ляпом является смена пола у кино- и литературных персонажей.

Так, девочка Риган из знаменитого фильма «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973) волею переводчика стала мальчиком Риганом.

Но вершиной бреда стала вот эта фраза о героине романа «Дракула»:

«Смерть Люси Вестенра тоже отнюдь не закономерна. Ее встреча с Дракулой на кладбище Уитби — моральный эквивалент случайного удара молнии во время игры в гольф, и она ничем не заслужила того, чтобы Ван Хельсинга и её жених Артур Холмвуд вбили ей в грудь осиновый кол, отрубили голову и набили рот чесноком.»

Последний шедевр, вероятнее всего, на совести даже не переводчика, а редактора (их там указано целых два!).

Ежу понятно, что «Ван Хельсинга» — это всем известный уважаемый доктор Ван Хелсинг, который никогда не проявлял влечения к своему полу, так что «ее жених» Артур на самом деле является женихом бедной Люси.

Однако ни один из редакторов не потрудился даже сверить эту чушь с другими фрагментами текста, где профессор все же представлен мужчиной (и в одном из фрагментов его фамилия Ван Хельсберг — откуда?!).

«Пляска смерти» — интересная книга. Ее перевод — эквивалент издательского бедлама 90-х, и не ее вина, что два(!) редактора вбили... «забили» на свои трудовые обязанности, отрубили... «срубили» денег, и в очередной раз наглядно продемонстрировали свое отношение и к автору, и к читателям, усугубив все «прелести» и без того чудовищного перевода.

Полезные ссылки:

Так как единственный перевод книги был сделан издательством «АСТ», то никаких других альтернатив не существует.

Автор комментария: Karnosaur123.





Биографии Стивена Кинга





1. В. Эрлихман «Стивен Кинг. Король темной стороны» (2006).





Комментарий:

Первая русскоязычная биография Стивена Кинга вызвала громадный интерес поклонников.

Написанная легким, приятным языком, книга пошла бы на «ура», когда бы не огромное количество недостатков. А именно:

1) Субъективизм.

Эрлихман очень настойчиво и безапеляционно высказывает свое мнение о произведениях Кинга (и не только его).

Простительно, но заявление, что роман «Противостояние» только выиграл от сокращения на треть выглядит, мягко говоря, странным.

2) Неполнота информации.

Эрлихману мы обязаны солидной долей информации в данном разделе.

Он сам переводил Кинга для издательства «Кэдмэн».

От него многие впервые узнали всю правду о романах «Жребий» (см. самое первое примечание) и «Противостояние».

Тем не менее, не указаны сокращения в романе «Оно» (хотя упомянуто ужасное качество перевода Ф. Постовалова), расхваливается перевод «Мёртвой зоны» С. Таска (без упоминания об огромных сокращениях), ничего не говорится о сокращениях в «Способном ученике» и его единственном полном издании — «Копилке сатаны», и т.д.

3) Дезинформация.

Переводчица Е. Александрова (она же Р. Ружже) стала переводчиком Е. Александровым, а о том, что они с Ружже — одно лицо, вообще не говорится.

Искажена суть коллективных переводов, практикуемых В. Вебером: если верить Эрлихману, текст переводят сами фанаты, а Виктор Анатольевич правит итоговый результат (на деле, разумеется, наоборот: Вебер переводит, фэны правят). Впоследствии Эрлихман извинялся.

Эрлихман указал также, что «Жребий» сейчас выходит в переводе Е. Александровой, тогда как его по прежнему выпускают в его собственном переводе, с его же «отсебятиной».

Эрлихман перепутал переводы «Кладбища домашних животных», в результате чего ужасный перевод А. Тишинина приписывается И. Багрову, а качественная работа Багрова — Тишинину.

Самым комичным является критическое замечание в адрес экранизации «Кладбища домашних животных» (Pet Sematary, 1989): дескать, Гейдж, которого играл Фред Гуинн (Fred Gwynne), был значительно старше, чем в книге, что снизило эффект.

На самом деле, Гейджа блестяще сыграл 2-летний Мико Хьюз (Miko Hughes), тогда как Фреду Гвинну, ветерану экрана и сцены, досталась роль 80-летнего Джуда.

Что правда, то правда: для роли Гейджа он был староват!

Таким образом, претензия эта абсолютно безосновательна.

4) Спойлеры.

Почти на все книги Маэстро.

Книга вообще содержит огромное количество ошибок и неточностей.

Конечно, попытка написать первую русскую биографию Кинга похвальна, да и информация о книгоиздании в лихие 90-е вызывает интерес, но прежде стоило бы подучить «матчасть», поискать побольше информации и делать поменьше скоропалительных выводов.

Книга будет интересна либо новичкам, которые только начинают знакомство с творчеством «Короля Темной Стороны» (если их не пугают спойлеры), либо матерым фэнам, которым приятно осознавать свою эрудированность на фоне чужих ошибок.

Увы и ах, работа Эрлихмана очень далека от совершенства.

Эрлихман и сам признавал это: по его словам, он сам и фанаты Кинга обнаружили в тексте около 55 ошибок!

Это тем более печально, что книга хорошо написана, читается с удовольствием, и могла бы стать настоящим подарком для ценителей творчества Кинга.

Автор комментария: Karnosaur123.





2. Л. Роугек «Сердце, в котором живет страх. Стивен Кинг. Жизнь и творчество» (Haunted Heart: The Life and Times of Stephen King, 2010).





Комментарий:

Книга увидела свет 11-го октября 2011-го года, и не смотря на лучшее, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, положение дел в сфере издания зарубежной литературы в России, все равно не избежала некоторых сокращений.

Из биографии необъяснимым образом исчезли три последних раздела. А именно: Примечания (Notes), Библиография (Bibliography) и Алфавитный указатель (Index).

Вроде бы и мелочь, но приятного мало.

Кроме того, в тексте самого перевода биографии присутствует ошибка в главе с рассказом о романе Кинга «Оно»:

цитата Примерно на восьмисотой странице Кинг добрался до сцены, в которой находят тело убитой девочки. За все то время, что Стив потратил на написание предыдущих сцен, он так и не приблизился к отгадке, к ответу на вопрос о ее судьбе, и это его тревожило. В последний вечер он так ничего и не придумал, поэтому, ложась спать, напомнил себе, что утро вечера мудренее — утром осенит! Стив заснул, и ему приснился сон: во сне он был той самой девочкой, героиней своей книги, и стоял на помойке среди выброшенных холодильников. Он открыл один из холодильников и увидел странную, похожую на макароны субстанцию, свисающую с полок. У одной из макаронин вдруг выросли крылья, и она залетела прямо к нему в ладонь. «Внезапно эта тварь поменяла цвет с белого на розовый, и остальные макаронины полетели следом и облепили мое тело. Это оказались пиявки. Я проснулся перепуганный, но счастливый, потому что наконец-то знал, что произойдет дальше. Я взял сон и, ничего не меняя, поместил его в книгу».

Как понимают Постоянные Читатели, речь идет о том, как Беверли Марш была свидетелем гибели Патрика Хокстеттера, и ничьего тела в этой главе найдено не было.

Скорее всего, это ошибка переводчика, не читавшего роман.

Авторы комментария: Nexus и amadeus.